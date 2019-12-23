Son dakika: Çatılar uçtu, direkler devrildi! Türkiye fırtınaya teslim…

İstanbul’da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Manisa ve Aydın’da da fırtına kendisini gösteriyor. Manisa’da çatılar uçarken Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

MARTILAR OTOPARKA SIĞINDI

İstanbul’da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Kazlıçeşme’de lodos nedeniyle uçamayan yüzlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü.

GAZİOSMANPAŞA’DA TRAFİK LAMBALARI DEVRİLDİ

Olay Gaziosmanpaşa’da sabah saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

AYDINLATMA DİREĞİ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Kadıköy Bostancı Mahallesi Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

DERSHANENİN ÇATISI UÇTU

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Metoroloji Genel Müdürlüğü’nün valiliklere `Acil´ koduyla fırtına uyarısında bulunmasının ardından Manisa’da da ekipler teyakkuz durumuna geçti. Merkez Şehzadeler ilçesinde etkisini gösterdi. Mustafa Kemalpaşa Caddesi Beyaz Fil binası önündeki bir dershaneninin 100 metre karelik dev çatısı fırtınanın etkisiyle yerinde çıkarak cadde ortasına düştü. Çatının caddeyle buluştuğu anda yoldan geçenlerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıyı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı.

KUŞADASI’NDA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, SEL YOLLARI KAPATTI

Kuşadası’nda sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ve fırtına sonucu Söke Kuşadası kara yolunda zaman zaman aksamalar yaşanırken, yağmur suları Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası, Marina ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde de yolun karşılıklı bölümlerini göle çevirdi. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle ise bazı araçlar mahsur kaldı. Fırtınanın etkisiyle yine ilçede bir çok ağaç devrildi.

KÜÇÜKKUYU’DA DEV DALGALAR SAHİLİ DÖVDÜ

Kuzey Ege Denizi’nde gün boyu etkili olan lodos fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada´ya yapılan feribot seferleri durdurulurken, Lapseki- Gelibolu feribot seferlerinde ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Küçükkuyu´da ise saatte 50 ila 75 kilometre hızla esen lodos nedeniyle, olaşan dev dalgalar sahili dövdü.

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