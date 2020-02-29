Son dakika… Çavuşoğlu: ABD’den Patriot istedik

“Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Rejim ve destekçilerinin saldırganlığı giderek artıyor. Sivilleri, hastaneleri, okulları ayırt etmeksizin bombalıyorlar ve askerlerimizi de hedef alıyorlar.

* Rusya’nın direkt olarak hedef aldığını söyleyemeyiz ama Rusya destekçilerden biri.

* Rus heyetiyle dün Ankara’da görüşüldü. Ancak sorunun yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin görüşmesiyle sonuca bağlanabileceğini düşünüyorum.



* ABD Patriotları geri gönderebilir, şu anda hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

ÇAVUŞOĞLU İLE POMPEO GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, “ABD DB Mike Pompeo’yla İdlib’deki son durumu değerlendirdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibini yaptık” ifadelerini kullandı.

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