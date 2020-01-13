Son dakika… Çavuşoğlu: Hafter sabaha kadar süre istedi!

Türkiye ve Rusya’nın ara buluculuk görevi üstlendiği Libya’daki iç savaşı durdurma girişiminde flaş bir gelişme yaşandı.

Önce Rus basını Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ile General Hafter arasında ön koşulsuz ve süresiz ateşkes yapıldığını duyurdu.

Ardından ise Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçerek UMH’nin ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini ancak Hafter’in yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi.

Ayrıca, Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada “Rus ortaklarımızla birlikte gün boyu çalıştık” ifadelerini kullanarak, muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak metin ortaya çıkardıklarını söyledi.

“İMZALAYARAK TÜRKİYE TARAFINA TESLİM ETTİLER”

Çavuşoğlu, “Bu metin üzerinde özellikte Hafter tarafından gelen değişik önergeleri de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Bu metin nihai hale geldikten sonra, Lavrov’un da söylediği gibi, Sayın Sarrac ve Sayın Neşri bu metni imzalayarak Türkiye tarafına teslim etti” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, “Sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz sonucunda ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Sarrac ve Hafter tarafları yazılı bir şekilde de bu taahhüdü yerine getireceklerdir”

LAVROV: İLERLEME SAĞLANDI

Lavrov, Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını, tarafların oluşturulan taslak metnine olumlu baktıklarını söyledi.

TASLAK METNE ULAŞILDI

Sputnik’in ulaştığı taslak metne göre Libyalı taraflar, birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.

Bu kapsamda taraflar, Libya’daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak.

Metinde, “Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir” denildi.

‘5+5 FORMATINDA ASKERİ KOMİSYON KURULACAK’

Taslak metnin bir diğer maddesine göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kurulması kurmaya karar verdi.

BM Libya Misyonu’nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

NE OLMUŞTU?



Serrac’ın Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ateşkes süreciyle ilgili şunları söylemişti:

* Berlin’de, liderler ile ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz.

* Temennim odur ki bu süreçte özellikle Libya’daki bu son gelişmeler son bulur.

* Noktayı orada koymak suretiyle de barışın, Libya’da hakim olmasına yardımcı oluruz.

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