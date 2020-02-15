Son dakika… Çavuşoğlu’ndan İdlib ve S-400 açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan sorunların Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 kontratını etkilemeyeceğini söyledi.
56. Münih Güvenlik Konferansı için Münih’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova´da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. DHA