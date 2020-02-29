SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

24. haftada deplasmanda Trabzonspor’a 5-2 yenilen Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam maç sonu görevinden ayrılma kararı aldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, “İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ligde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kaybeden Rizespor, 24 puanla 14. sırada yer alıyor.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hocamız Rize’nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 5-2 Çaykur Rizespor Süper Lig`in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor`u konuk etti. Müthiş tempoda oynanan mücadelede Trabzonspor yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğu harika futbol ile sahadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku