Son dakika… Cenazede izdiham: Ölü ve yaralılar var

Yazan:
Alaturka Online
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Cuma günü Bağdat’da ABD’nin gerçekleştirdiği İHA saldırısında yaşamını yitiren İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’nin cenaze töreni memleketi Kirman’da gerçekleşiyor. Dün Tahran’da olduğu gibi geniş bir kalabalık cenaze törenine katıldı.

Press TV, çok sayıda İranlının yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran devlet televizyonu Press TV, Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham çıktığını aktardı. Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği haberde ölenlerin olduğu belirtildi. İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği haberde çıkan izdihamda ölü sayısının 35 olduğu belirtildi. Haberde 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Detaylar geliyor…

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