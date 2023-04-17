Son dakika… Cephaneyle yakalanan motosikletli tetikçi çetesinin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı bültenle aranırken, İtalya’da yakalanan Barış Boyun suç grubuna yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenlendi. Sekiz ilde düzenlenen baskında 139 şüpheli yakalandı.

103 SUÇ EYLEMİ

Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in Şişli’de öldürülmesi, İş insanı Cihan Ekşioğlu’na saldırı girişimi, Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’in öldürülmesi, Haliç Köprüsü’ndeki çatışma gibi ve birçok saldırının arkasında olduğu iddia edilen çete üyelerinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Cinayet, yaralama, uyuşturucu suçları gibi 103 eylemleri polis ekiplerince tespit edilen şüpheliler adliyeye gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN ELEMAN DEVŞİRDİLER

Polisin çökerttiği çetenin, özellikle uyuşturucu kaynaklı çatışmalara girdiği, bir çok suç grubuna para karşılığı tetikçilik yaptığı iddia eliyor. Polisin tespitine göre çete, motosikletli silahlı kişilerden oluşan tetikçi ağı oluşturdu. Bu ağın oluşması için sosyal medyadan propaganda yapan çetenin hedefinde ise özellikle Anadolu’dan gelen 20-25 yaş arası gençler ile cezaevlerinden tahliye olan gençler yer aldı. Barış Boyun çetesinin üyeleri arasında terör suçlarından ceza almış kişilerin de bulunması dikkat çekiyor.

İTALYA İADE ETMEDİ

Tetikçi çetesinin elebaşı Barış Boyun, İnterpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranırken, İtalya’da yakalanmıştı. Ancak Türkiye’nin talep etmesine rağmen henüz iade edilmedi. İtalya’da gözetim altında tutulan Boyun’un iade edilmemesinin sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre Barış Boyun’un avukatları, Türkiye’de cezaevi şartlarının kötü olduğunu ileri sürerek iadesini engellemek için plan yaptı.

7 KALAŞNİKOF, 2 ANATARLIK SİLAH, 72 TABANCA

Çeteye yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah sayısının 89 olduğu öğrenildi. Ele geçirilen silahların; 7 Kalaşnikof tipi uzun namlulu silah, 2 Thompson tipi otomatik silah, 72 ruhsatsız tabanca, 2 anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 av tüfeği olduğu öğrenildi. Ele geçirilen silahlar emniyette sergilenirken, şüphelilere ait el konulan 3 otomobilde zula bulunduğu anlaşıldı.

SİLAHLI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

Son zamanlarda gündem olan birçok cinayet ve saldırıyı gerçekleştiren tetikçi grubun yaptığı bazı saldırıların görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerden birinde, Avcılar’da bir alkollü eğlence mekanına silahlı saldırı yer alıyor. Görüntüde lüks bir araçtan inen saldırganlar eğlence mekanının önündeki görevlilere ateş ediyor. Bahçelievler’de yaşanan diğer bir olayın görüntüsünde ise silahlı saldırganlar, Halil Güzel’i vurarak öldürüyor.