Son dakika! Ceren Damar’ın katilinin cezası belli oldu

Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i üniversitedeki odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet’in yargılandığı dava, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme, Ceren Damar Şenel’in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’i “canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DHA’nın haberine göre; Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cezada tahrik indirimi uygulamadı.

TÜRKİYE’Yİ AYAĞA KALDIRAN CİNAYET

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019’da sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrenci Hasan İsmail Hikmet tarafından üniversitedeki odasında öldürülmüştü.

Şenel, gözetmen olarak girdiği sınavda kopya çeken Hikmet’i önce uyarıp sonra hakkında tutanak tutmuştu. Hikmet, Şenel’e üniversitedeki odasında emekli polis babasının silahıyla iki el ateş etti ve 17 kez bıçaklamıştı.

Dehşet verici bu cinayet, Türkiye’de infial yaratmıştı. Davanın ilk duruşmalarında tanık olarak dinlenen Hikmet’in dedesi İsmail Elçi torunu ile Ceren Damar arasında ilişki olduğunu savunarak, “Ehli keyfe keyif verir kahvenin oynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması” demişti.