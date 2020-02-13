Son dakika… CHP’den flaş karar! Boykotu delen iki isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Bir dönem CHP Genel Başkanlığı için aday olan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, geçen günlerde Başak Şengül’ün CNN Türk’teki programına katılmıştı.

Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ise A Haber’de bir programa katılmıştı.

KARAR 3 ŞUBAT’TAKİ TOPLANTIDA ALINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği bir basın toplantısıyla CNN Türk’ü iktidarın çıkarları doğrultusunda yayıncılık yapmakla suçlayarak hiçbir CHP’linin artık kanala çıkmayacağını açıklamıştı.

Tuncay Özkan, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda “partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle kanalın yayın ve programlarına katılınmaması” kararı aldığını duyurmuştu.

AYRINTILAR AZ SONRA….