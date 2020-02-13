Son dakika… CHP’den flaş karar! Boykotu delen iki isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Yazan:
Alaturka Online
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Bir dönem CHP Genel Başkanlığı için aday olan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, geçen günlerde Başak Şengül’ün CNN Türk’teki programına katılmıştı.

Eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ise A Haber’de bir programa katılmıştı.

KARAR 3 ŞUBAT’TAKİ TOPLANTIDA ALINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği bir basın toplantısıyla CNN Türk’ü iktidarın çıkarları doğrultusunda yayıncılık yapmakla suçlayarak hiçbir CHP’linin artık kanala çıkmayacağını açıklamıştı.

Tuncay Özkan, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 3 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda “partiye ve partililere tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle kanalın yayın ve programlarına katılınmaması” kararı aldığını duyurmuştu.

AYRINTILAR AZ SONRA….

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