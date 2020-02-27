Son dakika… CHP’den İdlib açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde İdlib konusundaki gelişmelere ilişkin gece yarısı gerçekleşen olağanüstü değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Öztrak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* İdlib’ten gelen acı haberler kalbimizi dağladı. İdlib’de durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay Valisi’nin yaptığı açıklamalardan İdlib’de çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır.
* Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” diye konuştu.
“İDLİB MEHMETÇİĞİMİZİN TEK BİR TIRNAĞI DAHİ ETMEZ”
* Genel Başkanımızın başkanlığında Merkez Yönetim Kurulumuz toplantısına devam ediyor. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi, Suriye de, Libya da, İdlib de Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı dahi etmez.
* Türk ordusu, TBMM’nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM’nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM’yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz. (İHA)