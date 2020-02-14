Son dakika… CHP’den İş Bankası açıklaması!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’ bu hafta depremlerin çoğaldığı Manisa Akhisar’da.

Akhisar Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu’ndan TELE 1 ekranlarından yayınlanan programın konukları Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın oldu.

ÖZEL’DEN İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama yapan CHP’li Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Buna daha önce de tenezzül etmişlerdi. Bu tartışma ilk çıktığında Kılıçdaroğlu Man Adası davasını açıklamıştı.

*Bu açıklamadan sonra ‘İş Bankası’nın hisseleri hazineye devredilecek’ denilmişti. Şimdi biz 56 kere FETÖ’nün siyasi ayağını dile getirdik.

*Genel Başkanımız en son salı günü bunu gündeme getirmişti. Bu bir nasıra basma meselesi ve Bu Atatürk’e saygısızlık ve hukuk tanımazlıktır.

*CHP İş Bankası’nden bir kuruş bile almamıştır. Şimdi yaptıkları bu açıklamalara karşı bize ne yapacaksınız derseniz, biz arkamızdaki halkın gücüne güveniyoruz. Buyursunlar buradan hodri meydan diyoruz.

EYİDOĞAN’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

“Deprem vergilerinin adı var kendisi yok” diyen Prof. Dr. Eyidoğan, Akhisar’da olan depremlerde bir azalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Eyidoğan, “Bu coğrafyanın jeolojik yapısı birçok fayla döşenmiştir” ifadelerini kullandı.