Son dakika… CHP’li Aykut Erdoğdu: HSK’nın açtığı soruşturma anayasal suçtur

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Demokrasi Arenası’na CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, demokrasiye gönül veren sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü ve emekli Tuğamiral Türker Ertürk konuk oldu.
Program halkın katılımıyla Etiler’deki Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor.
“GEZİ DAVASI ONURUMUZDUR”
TELE1’de yayınlanan programda konuşan CHP’li Erdoğdu, Gezi Parkı Davası konusunda şunları söyledi:
* Ben Gezi Davası’nın sanığıyım.
* Gezi Davası’nın sanığı olmaktan gurur duyuyorum.
* Gezi Davası onurumuzdur.
* Bu milletin yarısını terör örgütü üyeliğinden müebbetle yargılayacaksınız, öyle mi?
* Berkin Elvan sayesinde o park var.
* FETÖ’cülerin açtığı davayla millete terörist denilemez.
* Gezi iddianamesi, içi boş bir iddianamedir.
* HSK’nın açtığı soruşturma, anayasal suçtur.
* HSK üyeleri hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum.
NE OLMUŞTU?
HSK, Gezi Davası’nda beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme ve soruşturma başlatmıştı.