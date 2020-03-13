Son dakika… CHP’li belediye başkanı görevden alındı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, geçmişte yargılandığı suçlardan aldığı 24 ay cezanın kesinleşmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığından el çektirildi.
Kadir Aydar, oyların yüzde 50.64’ünü alarak belediye başkanı seçilmişti. (FOTO: İHA)
Aydar’ın görevden alınması sonrası Ceyhan Belediye Başkanlığı’na Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz kayyum başkan olarak atandı.
Ceyhan Belediye Başkanlığı için belediye meclisinin yeni bir seçimi ne zaman yapacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.