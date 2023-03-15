Son dakika… CHP’li Öztunç: Kurdukları çadırlar dahi afete dayanıksız

Yaşanan sel nedeniyle yaşamını yitirenler için Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek konuşmasın başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şunları söyledi:

“Kayıp yurttaşlarımızın biran önce sağ bulunmasını temenni ediyorum. Maalesef coğrafyamız, kader değil keder planıyla karşı karşıya bırakıldı. Bu kederin sebebi ise AKP’dir.

Pandemide maske dağıtmaktan aciz AKP, depreme uğramış kentlerde yurttaşların diğer afetlere maruz kalmasını önleyecek bir akla sahip değil. Deprem sonrasında kurdukları çadırlar dahi afete dayanıksız. Bu ya beceriksizliktir ya da umursamazlıktır.”

“AKP’DEN AFETE DİRENÇLİ KENT BEKLENTİLERİ SONA ERMELİ”

Dün fay hattında yapılaşmaya izin verenler bugün çadır kurdukları yerlerin sele dayanaklığını ya akıl edememiş ya da başka çıkarlar güdüyorlar diyen Öztunç şunları söyledi:

“Çadırların kurulacağı alanın, sel gibi afetlere, yağmura dayanıklılığının gözetilerek belirlenmesi, kurulacak zeminin buna göre hazırlanması gerekirdi. Acele, düşünülmeden yapılan işler. Aynı akıl, Kahramanmaraş’ta fay hattına yakın, depremlerde ağır zarar gören bölgede konut inşa ettirmek için ihale yaptı. AKP’den afete karşı dirençli kent beklentileri sona ermeli.

Yangın olur söndüremezler, pandemi olur maske dağıtamazlar, deprem olur çadır dağıtamazlar, sel olur kurdukları çadırlarda insanlar ölür. Bunlar hep beceriksiz ve liyakatsiz yönetimin sonuçları. Bunlardan kurtulmanın ve aklı başında, liyakatli, işi bilen insanların yönetime getirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.