Son dakika… Çin sınırlarını yabancılara karşı kapatma kararı aldı!

Wuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, başlangıç yeri olan Çin’de neredeyse durduruldu.
Salgının Çin’deki ilerleyişi durmasına rağmen Çin’e yapılan seyahatlerde virüse rastlanmaya devam edildi.
Çin her gün açıkladığı yeni vakaların ülkeye gelen yabancılardan kaynaklandığını belirtirken radikal bir karar alarak ülke sınırlarını yabancı pasaportlu kişilere kapattığını açıkladı.
Çin’deki vakalar son olarak geçtiğimiz hafta 80 bini aşmıştı. Ülkeye yabancı girişini engelleyecek kararın 28 Mart’ta yürürlüğe gireceği belirtildi.
Dünya genelinde ise şu an 500 binden fazla vaka tespit edilmiş durumda.
TÜRKİYE VE DÜNYADA SON DURUM