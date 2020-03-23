Son dakika… Çin’den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye’ye getirildi

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Alaturka Online
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Çin’in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo’ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çin’den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye’ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.(DHA)

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