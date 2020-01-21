Son dakika… Çin’den korkutan açıklama: Salgın insandan insana bulaşıyor

Çin’de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsün, insandan insana bulaşabildiği açıklandı. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu. Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200’den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000’e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

MASKELER KAPIŞ KAPIŞ

Reuters haber ajansı, servis ettiği fotoğraflarda başta başkent Pekin olmak üzere birçok kentte insanların hastalığa önlem olarak beyaz ağızlık ve maskeler satın aldığını aktardı.

Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan’da ortaya çıkan virüsün ülkenin diğer noktalarına da sıçradığını açıkladı. Daha önce benzer bir salgın 2002/2003 yıllarında yaşanmış ve Çin’de yaklaşık 800 kişi yaşamını yitirmişti.

Henüz virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını açıklayan yetkililer 15 sağlık uzmanının da enfeksiyon kaptığı duyurdu. Hastalık karşısında bir aşı geliştirilemediğini açıklayan yetkililer incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

11 MİLYONLUK KENTTE ORTAYA ÇIKTI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu. Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor. Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor. Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Tayland’da iki, Japonya ve Güney Kore’de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan’ı ziyaret ettikleri de açıklandı.

DÜNYA TEYAKKUZDA

Ocak ayının sonunda Çin yeni yılını kutlayacak ülke vatandaşları hem ülke içinde hem de uluslararası seyahatler gerçekleştirecek. Çinlilerin yoğun olarak gideceği ABD, Japonya, Tayland, Singapur ve Güney Kore’de önlemler alındı.

Singapur, zatürre hastası olan ve seyahatlerinden 14 gün önceye kadar Wuhan’a gitmiş olan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu. ABD, Japonya, Tayland, Singapur ve Güney Kore’de de havaalanlarında özel birimler oluşturuldu. Bu birimler Wuhan’dan gelen yolcuları ayrıca inceleyecek.

GEÇEN YIL 403.000 ÇİNLİ TÜRKİYE’YE GELDİ

Türkiye ile Çin, 1993 yılında kültürel ortaklık anlaşması imzalamıştı. Spor, eğitim ve haberleşme konusunda ortaklıkların yapıldığı bu anlaşma son yıllarda ticaretin de gelişmesiyle yoğunlaştı. Çok sayıda Türk iş insanı Çin’e giderken aynı şekilde Çin’den de çok sayıda insan Türkiye’yi ziyaret etti.

Resmi rakamlara göre 2019’un ilk 11 ayında Türkiye’ye toplam 403.000 Çinli turist geldi. Öyle ki 2018’de Çin’de “Türkiye yılı” ilan edilmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN TAVSİYE

Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Solunumla ilgili semptomlar, ateş, öksürük, nefes darlığı ve güç nefes alma enfeksiyon belirtilerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.