Son dakika… Çin’den korkutan corona virüs haberi: Ölü sayısı kritik sınırı geçti

Çin’de corona virüs paniği ve korkusu devam ediyor… Salgının ortaya çıkmasının ardından bir süre sessizliğini koruyan Çinli makamlar bir süredir her sabah ölü ve tedavi altına alınanların sayısı ile ilgili resmi açıklamalar yapmaya başladı.

Bugün yapılan açıklamada da corona virüs salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 811’e çıktığı açıklandı. 2002-2003 yıllarında küresel ölçekte panik yaratan SARS virüsünde 774 kişi yaşamını yitirmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bugün açıkladığı rakamlarla birlikte corona virüsü, SARS’ı (Şiddetli akut solunum yolu sendromu) geçti.

Cumartesi günü açıklanan rakamda sadece bir günde 89 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken İngiliz The Guardian gazetesi, “Çin Yeni Yılı tatilinin uzatılması sonrasında işe başlayacak insanlar arasında bir panik var. Çin hükümeti, Ocak ayının sonunda kutlanan Çin Yeni Yılı dolayısıyla yapılan tatilin uzatılmasına karar vermiş ve iş yerlerinin 10 gün daha kapalı kalmasını istemişti.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan bazı Çinliler, gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyerek işe başlamak istediklerini dile getirdi. Ajansa konuşan bir Çinli, “Esas beni rahatsız eden şey, bunların “resmi veri” olması derken bir başkası ise, “Hepimiz maske satın alamadığımızı biliyoruz peki neden işe geri dönüyoruz” diye sordu. Bir diğer kişi ise, “Bölgeye 20 binden fazla doktor ve hemşire gönderildi. Fakat neden ölü ve hasta sayısı artıyor” dedi.

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1 ŞUBAT’TAN BERİ İLK KEZ…

Fakat resmi rakamlara göre enfeksiyon tespit edilen vaka sayısında bir azalma görüldü. Dün yapılan açıklamada yeni vaka sayısının 2.656 olduğu açıklanırken bu rakamla birlikte 3 bin seviyesinin altına inildiği vurgulandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun rakamlarına göre Çin’de resmi olarak 37.198 corona virüsü vakası var.

Pekin’de bulunan ABD Büyükelçiliği, corona virüsü 2019-nCoV’nin neden olduğu enfeksiyon yüzünden bir Amerikalının, Wuhan kentinde hayatını kaybettiğini onayladı. Büyükelçilik temsilcisi daha fazla bilgi vermezken, “Bu kayıpla ilgili olarak aileye içten başsağlığı diliyoruz” demekle yetindi. 60 yaşındaki ABD’linin 6 Şubat’ta hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Fransa’da ise 5 yeni corona virüsü vakasının daha tespit edildiği ve ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısını 11’e yükseldiği açıklandı. 1’i çocuk olmak üzere enfekte olan tüm hastaların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Fransa’nın Wuhan’a bir uçak göndererek 20 kadar vatandaşını tahliye etmesinden sonra ülkeye gelenler üzerinde yapılan tıbbi tahliller sonucu bazılarında corona virüsüne rastlandığını açıklamıştı. Corona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan’dan yaklaşık 250 yolcu getiren uçak, Fransa’nın yaptığı ikinci tahliye uçuşuydu. Uçak Istres-Le Tubé Hava Üssü’ne inerken, uçakta bulunanlar şu anda Fransa’nın güneyinde karantina altına tutuluyor. Fransa Ocak ayı sonlarında corona virüsünün görüldüğü ilk Avrupa ülkesiydi.

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