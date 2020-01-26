Son dakika… Çin’den korkutan virüs açıklaması: Güçleniyor

Sadece Çin’de değil bütün dünyada büyük bir panik yaratan coronavirüs ile ilgili bir açıklama Pekin yönetiminden geldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei’nin açıklamalarını başta Reuters haber ajansı olmak üzere birçok medya kuruluşu son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu.

Xiaowei, “Coronavirüsün yayılma özelliği gittikçe kuvvetleniyor ve enfeksiyonlar artabilir” dedi. Dünya çapında yaklaşık 2 bin kişinin yakalandığı coronavirüs sadece Çin’de 56 kişinin ölümüne sebep oldu.

Yarından itibaren her sabah bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıklayan Xiaowei, “Virüs hakkındaki bilgi henüz çok sınırlı. Coronavirüsün kuluçka dönemi bir gündne 14 güne kadar çıkabiliyor. Virüs, kuluçka süresinde de enfeksiyonlu ve bu durum SARS’tan farklı” dedi. Çin’den çıkan SARS virüsü 2002-2003 yılları arasında dünya çapında 800 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve Pekin ve Şangay başta olmak üzere ABD, Tayland, Güney Kore, Japonya, Kanada, Avustralya ve Fransa’ya sıçrayan hastalık sebebiyle birçok kent karantinaya alındı.

TİCARETE YASAKLAMA

Öte yandan Çin yönetimi yaban hayvanlarının satışını yasaklayan bir karar aldı. Karara göre bundan sonra canlı hayvan ve gıda ürünlerinin satışı marketlerde, lokantalarda ve e-ticaret platformlarında yasaklandı. Uzmanlar, Çin pazarında satılan bu tür canlıların ve besinlerin hastalığın çıkmasına sebep olduğunu öne sürmüştü.



Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Alibaba’nın uzantısı olan Taobao’da yılan, tavuskuşu, timsah gibi canlıların ticareti yapılıyordu.

Bugün yapılan açıklamada Çin’de 1975 kişinin enfeksiyona yakalandığı açıklanırken devlet televizyonu CCTV, ölü sayısının da 56’ya çıkarıldığını duyurdu.

ÇİN HÜKÜMETİ SANSÜR UYGULUYOR İDDİASI

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail başta olmak üzere birçok medya kuruluşu, Çin hükümetinin salgın hastalık ile ilgili bilgileri sakladığını aktardı. Pekin yönetimine muhalif olan bazı kişiler, Komünist rejiminin bu konuda şeffaf davranmadığını öne sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, hemşire kostümü giyen ve koruyucu bir maske takan bir kişi, Wuhan’da aslında 90.000 kişinin enfeksiyonla mücadele ettiğini öne sürdü. İngiliz basınına da yansıyan açıklamalarda hükümetin baskı yaptığını öne süren kişi, “Şu an corona virüs salgınının başladığı yerdeyim. Dürüst olmak gerekirse şu anda Hubei bölgesinde, ve hatta Çin’de 90 bin kişinin enfeksiyonla mücadele ediyor. Salgının etkisini azaltmak için bilgileri gizliyorlar” dedi.

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ABD’DE SAYI ARTTI

Yaşananların ardından ABD’den bir açıklama geldi. California’dan yapılan açıklamada, Wuhan’dan ülkeye giriş yapan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD’de de coronavirüse yakalanan kişi sayısı 3’e çıktı.