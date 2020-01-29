Son dakika: Corona alarmı! Durum kontrolden çıkıyor… Ölü sayısı hızla artıyor

Geçen yıl sonu ortaya çıkan ve 2020 başında korku salmaya başlayan corona virüsü can almaya devam ediyor. Virüs çevre ülkelerin dışında ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de sirayet etmiş durumda.

Yetkililer corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının Çin’de 132’ye yükseldiğini duyurdu. Tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının ise 6 bin 56’ya yükseldiği açıklandı. Bugüne kadar Çin dışında herhangi bir ölümlü vaka bilgisi gelmedi.

TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu arada, corona virüsüyle mücadelede “mühim bir ilerleme” kaydedildi. Avustralyalı bilim insanları, Çin dışında ilk kez yeni bir corona virüsü oluşturdu. Bu keşfin virüsün teşhis ve tedavisine katkı sağlaması umuduyla Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşılacağı belirtildi.

SARS SALGININI ŞİMDİDEN GEÇTİ Şu ana kadar Çin’de tespit edilen corona virüsü vakası, 2002-2003 yılında yaşanan SARS salgınındaki vaka sayısını şimdiden geçmiş durumda. Kasım 2002-Temmuz 2003 arasındaki SARS krizinde toplam 774 kişi hayatını kaybetmişti. SARS döneminde dünya genelinde 8 bin 98 vaka belirlenmişti. Corona virüsü şimdilik SARS kadar ölümcül görünmese de yayılma hızı açısından ondan daha tehlikeli…

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka

Hong Kong – 8 vaka

Macao – 5 vaka

Tayvan – 8 vaka

Tayland – 14 vaka

ABD – 5 vaka

Avustralya – 5 vaka

Singapur – 5 vaka

Malezya – 7 vaka

Güney Kore – 4 vaka

Japonya – 6 vaka

Fransa – 4 vaka

Vietnam – 2 vaka

Nepal – 1 vaka

Kanada – 2 vaka

Kamboçya – 1 vaka

Sri Lanka – 1 vaka

CORONA TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDİ

Türkiye’de İstanbul Büyükçekmece, Nevşehir, İzmir ve Nevşehir’de corona virüsü alarmı verilmişti. Ancak yapılan tetkiklerde Çinli turistlerde ve bir Türk iş adamında corona virüsüne rastlanmadı.

İstanbul’daki vakada Büyükçekmece’den Maltepe’deki Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen iki Çinli turist, memleketlerine gönderilmişti. Bu iki Çinli turistin virüsün ortaya çıktığı Wuhan’dan geldikleri açıklanmıştı.

Öte yandan dün Kapadokya turu kapsamında Aksaray Sultanhanı ilçesine giden 10 Çinli turist ile şoför ve rehberin bulunduğu kafileden bir Çinli öksürük şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Bunun üzerine tüm kafile tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu ana kadar corona virüsü tanısı olan bir hastamız yok” açıklaması yaptı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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