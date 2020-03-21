Son dakika… Corona salgını gölgesinde sıcak gelişme: Onur Air tüm uçuşları durdurdu

1992 yılında kurulan ve uzunca bir süre Türkiye’nin en büyük özel havayolu şirketi olarak faaliyet gösteren Onur Air, corona virüsü nedeniyle tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Genel Müdür Teoman Tosun imzasıyla tüm personele gönderilen mektupta, “25 Mart 2020 itibariyle tüm uçuşlarımızı ikinci bir işara kadar maalesef askıya almak zorunda kaldık” denildi.

Mektupta, “Mevcut personelimizi, bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız. 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımızın ülke çapında aldıkları tedbir ve destek paketinde şirketlere verilen “Kısa Çalışma Ödeneği” ve şirketimiz imkanlarının beraber kullanılması yolu ile çalışanlarımızı işten çıkartma veya ücretsiz izne çıkartma yöntemlerini kesinlikle tercih etmemiştir” denildi.

MECBUREN BU KARARI ALDIK

SÖZCÜ’ye konuşan Genel Müdür Teoman Tosun, mecburen bu kararı aldıklarını kaydederek özetle şunları söyledi:

* Bizim sefer yaptığımız noktaların çoğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Suudi Arabistan. Tüm bu ülkelerde uçuşlar durdu. Uçacak yer kalmadı.

* 26 uçağımız vardı. 11 uçak daha getiriyorduk. Sivil Havacılık’tan tescillerini yaptırdık. Depozitosunu verdik. Plana aldık. Ama maalesef durdurduk. Çünkü kontratlar devreye girdiği zaman bu sefer başka sorumluluklar geliyor. Bakım sorumlulukları geliyor. Olduğu yerde bıraktık. 11 uçağın sahibiyle anlaştık. Ama iki tanesini mecburen alacağız. Çünkü onları getirmek zorundayız. Dolayısıyla şu anda 26 uçak var 28 olacak. 1800’e yakın personelimiz var.

* 56 noktaya uçuyorduk. Antalya’ya turist taşıyan ikinci büyük şirkettik. Yurt dışında da bir şirket kurduk Holiday Europe diye. Bulgaristan tescilli. Orada da Avrupa Birliği imkanlarını kullanıyorduk. Almanya’nın en büyük acentesine iş yapıyorduk. Orada da durmak zorunda kaldık. Bu kötü durumu bir iki ayda atlatırız gibi geliyor.

İŞTEN ÇIKARMAMAYA ÖZEN GÖSTERDİK

* Arkadaşları işten çıkarmamaya özen gösterdik. Sosyal hakları devam etsin istedik. Başta ücretsiz izin ve yarım gün çalışma gibi şeyler düşündük. Sonra Cumhurbaşkanı tarafından kararname açıklanınca bu süreci daha doğru şekilde kullanalım dedik. Arkadaşları kısa çalışma ödeneğinden yararlandıracağız. Biraz biz katlanacağız, biraz devletimizden yardım alacağız. İki üç ay böyle devam edeceğiz.

* Sadece uçuşları durdurduk. Bunun dışında şirket devam ediyor. Havayolu öyle bir şey ki bugün bırakıp yarın açmanız mümkün değil. Muhakkak bir süreç lazım. Bu süreçte. uçakların bakımlarını güncel tutacağız. Pilotlarımızın, kabin ekibinin dönemsel eğitimlerini güncelleyeceğiz. Onları eğitimsiz bırakmayacağız. Simülatörleri, uzaktan eğitimleri vs. verelim ki, bir gün açılırsa 5-6 gün içinde uçuşa hazır hale gelebilelim. Yoksa tamamen kapatınca işe dönmek uzun bir süreç alacaktır.

* Dolayısıyla arkadaşlarımızın bir kısmı uzaktan evde çalışacak. Muhasebe departmanları vs. devam edecek.. Mesai arkadaşlarıma hitaben yazdığım mektupta özellikle ayrıntılı yazdım ki arkadaşların bilgileri olsun.

İLGİLİ HABER 46 ülkeye daha uçuşlar durdu