Son dakika… Corona verileri açıklandı! İşte 1 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 326’ya yükseldi.

Bugün toplam 123 bin 343 test yapılırken, 2 bin 106 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 377 bin 473 oldu.

Bugün iyileşen bin 515 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 325 bin 486’ya yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 177 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız.

* Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.

DÜN 75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 213 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 506 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü salgınında son durum: Yasaklar giderek artıyor İlginizi Çekebilir Karadağ’da coronadan ölen başpiskoposu öperek uğurladılar