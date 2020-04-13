Son dakika… Corona virüsü araştırması: Virüs 4 metre uzağa bulaşıyormuş, ayakkabılar bulaştırıyor

ABD’nin Atlanta kentinde merkezi bulunan federal kurum Salgın Hastalık Kontrol Altına Alma ve Engelleme Merkezi’nin hazırladığı bir araştırma, corona virüsü salgınının aslında çok daha uzak mesafelere erişebildiğini ortaya koydu.

Kurumun Artan Bulaşıcı Hastalıklar isimli dergisinde yayınlanan araştırmada, “Havadaki partiküllerin karakteristiği, Covid-19 hastalığının yayılma mesafesinin 4 metre olduğunu ortaya koyuyor” açıklaması yapıldı.

“AYAKKABI TABANLARI ÇOK TEHLİKELİ”

Öte yandan araştırmada salgının başladığı Wuhan’daki Huoshenshan Hastanesi’nde çalışan doktorların ayakkabılarından alınan örneklerin sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmada yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorların ayakkabılarından elde edilen verilerde de şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada, “Yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlardan alınan örneklerin yarısında corona virüsü çıktı. Dolayısıyla hastane çalışanlarının ayakkabılarının tabanları bir taşıyıcı olarak görev yapabiliyor” ifadesi kullanıldı.

Pekin’deki Askeri Tıp Bilimleri Akademisi tarafından yapılan araştırmada tıp çalışanlarının farkında olmadan hastalığı bulaştırabileceğine dikkat çekilirken, “Bilgisayar faresi (mouse), çöp tenekesi ve yatak başlığı gibi kısımlarda da yüksek oranda corona virüsü tespit edildi” ifadesi yer aldı.