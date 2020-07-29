Son dakika… Corona virüsü aşısında soğuk duş: Patronu dün gece açıkladı

Corona virüsü salgınına karşı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile bir aşı geliştiren ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla açıklamalarda bulundu.

Bourla, salı gecesi telekonferans şeklinde düzenlediği toplantıda, salgının başından beri maddi destek sağlayan ABD ile ilgili konuştu. ABD hükümetinin geliştirilen aşı için yaklaşık 2 milyar dolar ödediğini hatırlatan Bourla, “Gelişmiş olan bütün ülkeler ABD’nin satın almayı taahhüt ettiği fiyattan daha düşük fiyata satın alamayacaklar” dedi.

“TEKRAR TEKRAR AŞI OLMALIYIZ”

ABD, 50 milyon insana iki dozluk aşı yapmak için 2 milyar dolar ödemeyi taahhüt etmişti. İki dozluk aşının 39 dolardan satışta olacağı da açıklanmıştı.

Öte yandan Covid-19 aşısı ile ilgili konuşan Bourla, “İnsanlar bir süre tekrar tekrar aşı olmalı. Yoksa küresel olarak sürü bağışıklığı kazanamayız. Bunun sebebi de bağışıklığın zaman içinde düşmesi ya da virüsün mutasyona uğramasıdır” ifadesini kullandı.