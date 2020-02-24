Son dakika… Corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı: Ölü sayısı hızla artıyor

Güney Kore, İtalya ve İran’da görülen çok sayıda corona virüsü vakasının ardından hastalığın Çin’de başlayıp yıkıcı ve ölümcül etkileri olan küresel çaplı bir salgına dönüşeceği endişesi giderek artıyor. Çin’de şimdiye kadar corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin geçtiğimiz 24 saat içerisinde 150 kişi artarak 2,592’ye yükselirken toplam vaka sayısı 77,150 olarak açıklandı.

Avrupa’da ise Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran İtalya’da üç kişinin hayatını kaybetmesi ve toplam vaka sayısının 150’ye ulaşması üzerine Avrupalı mevkidaşlarıyla ivedilikle bir araya geleceğini ve Avrupa’daki olası bir salgınla nasıl mücadele edileceğini görüşeceğini söyledi. Bakan basın toplantısında “Şu an için Fransa’da bir salgın durumu yok. Ama sınır komşumuz İtalya’da yakından takip ettiğimiz sıkıntılı bir süreç yaşanıyor” dedi.

İtalya’da salgından en çok etkilenen şehirler tecrit edilirken Avrupa’daki en büyük salgının kontrol altında tutulabilmesi adına çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki başta Venedik Karnavalı dahil olmak üzere tüm toplantı ve gösteriler yasaklandı. Avusturya’da iki yolcunun ateşli hastalık semptompları göstermesinin ardından yaklaşık dört saat içerisinde Alp Dağları güzergahından İtalya’ya seyahat eden trenler duraklatıldı. İki yolcunun ateşlendiği Venedik’ten Münih’e giden tren ise yolcuların coronavirüs testinde negatif çıkmasının ardından yola devam etti.

BİR ÜLKEDE DAHA ÇIKTI

Bahreyn bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü duyurdu.

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Güney Kore’de ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükselirken toplam vaka sayısı 763’e ulaştı. Yeni vakalardan 115’inin Daegu’daki kiliseyle ilişkilendirildiği açıklandı. Çarşamba günü iki ölümlü corona virüs vakası yaşanan İran’da ise vaka sayısı 43, hayatını kaybedenlerin sayısı ise sekiz olarak açıklandı. Vakaların büyük çoğunluğunun Şii’lerin kutsal kabul ettiği Kum Şehri’nden olduğu ifade edildi.

DÜNYA DEVLERİNDE KARANTİNA

Reuters’ın haberinde Güney Kore’nin en popüler markalarından Samsung ve Hyundai’nin çalışanlarının önlem amaçlı olarak “evden çalışmaya” başladığı açıklandı. Yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı Samsung Electronics’in Gumi kentindeki fabrikasında corona virüsü tespit edilen bir kişinin ortaya çıkmasının ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.

Güney Kore’de salgının patlak verdiği Daegu’ya çok yakın olduğu belirtilen Gumi’de Hyundai’nin de benzer bir uygulama başlattığı aktarıldı.

Vaka sayılarının artmasının üzerine Türkiye, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Afganistan İran’a ve İran’dan olan seyahatlere kısıtlama getirdi. Reuters verilerine göre Çin dışında toplamda 29 ülkede corona virüs vakalarına rastlanırken 20’den fazla kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.