Son dakika… Corona virüsü: Dünyayı dehşete düşüren bir rekor geldi!

Dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ciddi salgın olarak değerlendirilen corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 720’yi aştı. Virüsle enfekte olan hasta sayısı da 34 bin 400’ü geçti.

23 Ocak’tan önce toplan 17 kişinin corona virüsünü nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, dünyayı dehşete düşüren virüsün aldığı can sayısı gün gün şöyle:

23 Ocak – 8 Ölü

24 Ocak – 16 Ölü

25 Ocak – 15 Ölü

26 Ocak – 24 Ölü

27 Ocak – 26 Ölü

28 Ocak – 26 Ölü

29 Ocak – 38 Ölü

30 Ocak – 43 Ölü

31 Ocak – 46 Ölü

1 Şubat – 45 Ölü

2 Şubat – 57 Ölü

3 Şubat – 64 Ölü

4 Şubat – 65 Ölü

5 Şubat – 73 Ölü

6 Şubat – 73 Ölü

7 Şubat – 86 Ölü

6 BİNDEN FAZLA HASTA KRİTİK DURUMDA

Çin Sağlık Komisyonu, corona virüsü nedeniyle bugüne kadar toplam 722’yi çıktığını duyurdu. Ölümlerin ikisi hariç tümü Çin ana karasında yaşandı. Çin’e bağlı Hong Kong ile Filipinler’de de birer kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, virüsle enfekte olan vaka sayısının ise 34 bin 546 olduğunu açıkladı. Bu hastaların 6 bin 101’inin sağlık durumu ciddiyetini korurken, 2 bin 50’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

SEBEBİ PANGOLİN OLABİLİR

Reuters haber ajansı dün corona virüsünün ilk tahminlerde belirtildiği gibi yarasa ya da yılandan çıkmadığını öne sürdü. Çin Tarım Üniversitesi’ndan uzmanlara dayandırılan habere göre; virüsün kaynağı, pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolin.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

BAKAN KOCA: İKİNCİ TESTLER DE NEGATİF Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün ‘Çin’den her türlü canlı, cansız hayvan hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici süre durdurma kararı aldık’ açıklamasını yaptı. Koca, Çinden tahliye edilen ve Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numunelerinde de corona virüsüne rastlanmadığını söyledi.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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