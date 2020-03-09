Son dakika… Corona virüsü durmak bir yana… Ölü sayısı her an artıyor

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor… Dün Türkiye’nin komşuları Yunanistan, Gürcistan, İran ve Irak’tan sonra Bulgaristan’da da görülen corona virüsü en çok Avrupa’nın kalbindeki İtalya’yı vurdu. İtalya’da başta Venedik ve Milano olmak üzere birçok kentte karantina kararı alınırken, ülkenin turizmi dibe çöktü.

Fakat bütün bu önlem ve kararlara rağmen İtalya’da dün gece ölü sayısı hızlı bir artış gösterdi. Dünya çapında yaklaşık 109.400 kişinin enfekte olduğu corona virüsüyle mücadelesini sürdüren İtalya’da son rakamlara göre toplamda 7.350 kişide virüs bulunduğu açıklandı. Resmi rakamlara göre 95 ülkede tespit edilen corona virüsünde 3.800 kişi yaşamını yitirirken, bunlardan 366’sının İtalya’da olduğu duyuruldu. İtalya, corona virüsünden dolayı Çin’den sonra en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

Yaklaşık 16 milyon kişinin karantina altına alındığı İtalya’nın arkasından gelen İran’da ölü sayısı 194’tü.

ABD’de ise son rakamlara göre ölü sayısı bir günde 19’dan 22’ye çıktı.



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.