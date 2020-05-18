Son dakika… Corona virüsü hızla yayılıyor: En korkunç sıralamada yükseldi

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Güney Amerika ülkesinde kabus devam ediyor… Brezilya’da açıklanan güncel verilerle birlikte vaka sayısı bazında Brezilya, Birleşik Krallık’ı ve İspanya’yı geride bıraktı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre vaka sayısında ABD ve Rusya ile ilk üçte yer alan Brezilya’da toplam 255.368 vaka bulunuyor.

Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle 16.853 insanın öldüğü açıklanırken bu oran Brezilya’yı dünyada en çok coronaya bağlı ölümün yaşandığı 6’ncı ülke haline getirdi.

Brezilya’da corona virüsünü umursamayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sokağa çıkma yasaklarının virüsten daha zararlı olduğunu söyleyerek karantina uygulamasının gereksiz olduğunu söylemişti. Buna karşılık eyaletlerin valileri sokağa çıkma yasaklarını uygulamaya koymuştu.