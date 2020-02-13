Son dakika… Corona virüsü: Maalesef bugüne dek gelen en korkunç haber

242 ölümün tamamının virüsün ‘merkez üssü’ olan Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2010 tarihi, ‘Covid-19’ olarak adlandırılan corona virüsünün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin aktardığı habere göre; Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış görülmesini sağladı.

Vakaların yüzde 80’inden fazlasının görüldüğü Hubei’de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor.

Çinli yetkililer Hubei’de corona virüsüyle enfekte olan 14 bin 840 hasta daha belirlendiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 60 bine, ölü sayısı ise 1359’a yükseldi.

DURUMU KRİTİK HASTA 8 BİNDEN FAZLA Veri takibi yapan ‘worldometers’ internet sitesi ise toplam vaka sayısını 60 bin 373, toplam ölü sayısını ise 1369 olarak veriyor. Siteye göre; durumu ciddi olan hasta sayısı 8 bin 219, şimdiye dek iyileşen vaka sayısı ise 6 bin 32.

ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMA

Bu arada, Çin Komünist Partisi’nin Hubei bölgesi sekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Yerine ise Şangay parti şefi Ying Yong getirildi. Bu gelişme, salgının patlak vermesinden bu yana yönetimsel anlamda yapılan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “corona virüsünün sonucuna ilişkin tahmin yürütmek için henüz erken olduğu, salgının hâlen her yöne gidebileceği” değerlendirmesi yapıyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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