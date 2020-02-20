Son dakika… Corona virüsü: Ölü sayısı artarken, o gemideki iki kişi hayatını kaybetti

Japonya Sağlık Bakanlığı, karantinaya alınan cruise gemisinde bulunan iki yolcunun corona virüsü nedeniyle öldüğünü teyit etti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken, iki yolcunun da 80’li yaşlarda olduğu belirtildi.

İki hafta karantina altına tutulan gemide kalan yolcuların tamamında corona virüsüne rastlanmadığı aktarıldı. Gemideki 626 yolcunun corona virüsüyle enfekte olduğu açıklanmıştı.

12 BİN KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

İstatistik sitesi ‘worldometers’in verilerine göre; corona virüsündeki toplam vaka sayısı 75 bin 728’e çıktı. Ölü sayısı 2 bin 128’e yükselirken, iyileşen vaka sayısı ise 16 bin 465 olarak veriliyor.

Worldometers sitesi, corona virüsüyle enfekte olan 12 bin 63 hastanın durumunu “ciddi ya da kritik” olarak sınıflandırıyor.

Ölümlerin 10’u dışında tümü Çin ana karasında gerçekleşti. Dün corona virüsü Türkiye sınırına dayanmıştı. İran’ın Kum kentinde virüsle enfekte olan iki kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Çin’e bağlı Hong Kong’da iki kişi, Tayvan, Fransa, Filipinler’de birer kişi ölmüştü.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.