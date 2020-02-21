Son dakika… Corona virüsü paniği: Bir ülkede daha çıktı

Çin’den çıkan corona virüsü bölgede büyük bir panik yaratmaya başladı… Çin’den sonra önce Asya’da ve ardından Avrupa ve Amerika’da panik yaratan corona virüsü Orta Doğu’da da korku yaratmaya başladı…

İran’da önceki gün corona virüsü tespit edildiğinin açıklanmasından sonra bugün Lübnan’dan da flaş bir açıklama geldi. Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, İran’dan Lübnan’a giden bir kadında corona virüsü tespit edildiğini öne sürdü.

Hastalanan kadının Beyrut’taki bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi. Bu açıklamaların ardından bugün Lübnan Sağlık Bakanı Hamid Hassan bir basın toplantısı düzenledi. Hassan, 45 yaşındaki kadının karantina altına alındığını duyururken, iki kişinin daha tedavi altına alındığını duyurdu.