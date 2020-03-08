Son dakika… Corona virüsü paniği büyüyor: Trump’ın katıldığı etkinlikte hasta çıktı

Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra önce Asya’ya daha sonra Avrupa’ya yayılarak büyük bir paniğe sebep olan corona virüsü Beyaz Saray’da alarm çanlarının hızla çalmasına sebep oldu… Şu ana kadar 3 bin 500’den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün ortaya çıkmasının ardından ABD halkını yönlendirmekte başarısız olduğu gerekçesiyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın da bizzat takip ettiği bir etkinlikteki bir katılımcıda corona virüsü tespit edildi.

Geçen hafta Maryland’de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Hareket Konferansı (CPAC) isimli etkinliğe katılan birisinde corona virüsü tespit edildiğinin açıklanması ABD’yi ayağa kaldırdı. Trump’ın yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere üst düzey kurmaylarıyla katıldığı etkinlikte başka hastanın olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Yapılan açıklamada corona virüsü tespit edilen kişinin Trump ya da Pence ile yakın temasta olmadığı kaydedildi. Konuyla ilgili Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu ağırladığı Mar-a-Lago’da bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Hiç endişe etmiyorum. Virüs dolayısıyla hiçbir siyasi mitingi iptal etmiyorum. Harika mitingler oluyor, çok iyi gidiyoruz. Bu zamana kadar virüsle ilgili olarak fantastik işler yaptık” dedi.



İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Dünya çapında 100 binden fazla insan tespit edilen corona virüsünde dolayı ABD’de iki kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Böylelikle ülke çapında ölü sayısı 19’a çıkarken, New York’taki vaka sayısı da 89’a çıktı.

İTALYA’YI DERİNDEN SARSTI

İtalyan makamlar corona virüsü vakasının son 24 saat içerisinde 1200 kişi arttığını açıkladı. Resmi makamlar corona virüsünden ölenlerin sayısının 197’den 233’e çıktığını açıkladı. İtalyan hükümeti Lombardiya bölgesine giriş ve çıkışları yasaklarken, ülkenin kuzeyindeki sağlık çalışanlarının izinleri iptal edildi. Çok sayıda sağlık görevlisinin durumu protesto etmesi sonrasında bu iptaller kaldırılırken bölgedeki karantina devam ediyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin konuyla ilgili net bir açıklama yapmaması kafaları karıştırırken İtalyan basınında başka bölgelerde de karantina uygulamasına geçilebileceği öne sürüldü.

Pazar gününden itibaren bölgedeki bütün müzeler, spor salonları, yüzme havuzları ve kayak tesisleri kapatılırken 10 milyon insanın yaşadığı bölgenin içerisinde ülkenin ekonomik başkenti Milano’nun da yer aldığı açıklandı.

1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştu.

YUNANİSTAN’DA KORKU BÜYÜYOR

Ege Denizi’nin karşı tarafında ise Yunanistan, corona virüsü vakalarının arttığını açıkladı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülke genelindeki vaka sayısının 66’ya çıktığını açıkladı. 66 kişiden 47’sinin Şubat ayının sonunda İsrail ve Mısır’a giden bir tura dahil olduğu belirtildi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

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CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

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