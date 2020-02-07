Son dakika… Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu! Yarasa değil pangolinden yayılmış

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını önlenemez bir şekilde yıkıma devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, dünden bugüne ölü sayısının 563’ten 638’e yükseldiği duyuruldu.

Birçok ülkeye sıçrayan virüsle ilgili aşı çalışmaları devam ederken, salgının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ölümlerin başladığı ilk günlerde yarasa, yılan ve maymundan insanlara bulaştığı öne sürülen corona virüsünün ‘pangolin’ denilen bir memeli türünden çıktığı belirtildi.

Reuters’ın Güney Çin Tarım Üniversitesi uzmanlarına dayandırdığı habere göre, pulları ve eti için yasa dışı ticareti yapılan pangolinin salgındaki baş şüpheli haline geldiği ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Son bulgular hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması için büyük önem taşıyor” denildi.

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında gösterilmesine rağmen, geçtiğimiz yıl 100 binden fazla pangolinin yasa dışı olarak avlandığı belirtiliyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

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Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

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