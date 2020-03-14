Son dakika… Corona virüsü: Son yılların en büyük sağlık krizine karşı Türkiye ne yaptı?

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da bir canlı hayvan pazarından çıktığı düşünülen corona virüsü, küresel ölçekte son yılların en büyük sağlık krizine dönüşmüş durumda. Dünya genelinde bu sabah itibarıyla 5 bin 436 kişinin ölümüne yol açan Covid-19’a karşı Türkiye’de de birçok tedbir alındı.

Corona virüsü (Covid-19) geçen yıl Aralık ayında Wuhan kentinde ortaya çıktı. Başta Çin ana karası ve Çin’e bağlı Hong Kong, Macau ile Tayvan görülen virüs, çok geçmeden dünyaya yayıldı. Hastalığın Avrupa’ya sıçramasıyla Ankara, corona virüsüne karşı önlemleri kademeli olarak artırmaya başladı.

TÜRKİYE SINIRINA DAYANINCA…

* İlk olarak 22 Ocak günü Wuhan’dan İstanbul’a yapılan uçuşlar durduruldu. Çin’den Türkiye’ye yapılan tüm uçuşların durdurulması ise 22 Şubat’ı buldu.

* Corona virüsü Türkiye sınırına İran’dan dayandı. 19 Şubat Kum kentinde ülkedeki ilk corona virüsü vakası tespit edildi. Bunun üzerine Türkiye, dört gün sonra 23 Şubat’ta İran’la kara sınırını kapattı. İran’dan Türkiye’ye yapılacak kara ve demiryolu geçişleri durduruldu, tüm uluslararası uçuşlar tek taraflı ve geçici olarak askıya alındı.

İTALYA’YA UÇUŞLAR DURDURULDU

* Corona virüsünden merkez üssü Çin dışında en çok etkilenen ülke İtalya oluyor. Bu sabah itibarıyla ölü sayısı 1266’a yükseldi. Türkiye 29 Şubat’ta İtalya ile tüm uçuşları (yolcu) tedbiren durdurdu. Aynı gün virüsün merkez üssüne yakın olan Güney Kore ile uçuşlar da askıya alındı. İlk vakanın 24 Şubat’ta Necef kentinde İranlı bir öğrencide görülen Irak’la da gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları da 29 Şubat itibarıyla durduruldu.

KARANTİNA HASTANELERİ BELİRLENDİ

* Türkiye bu dönemde referans hastaneleri belirlerken, Türkiye’nin tüm bölgelerinde Sağlık Bakanlığı’nca karantina hastaneleri oluşturuldu. İçinde hasta bulunmayan bu hastanelerde, şüpheliler 14 gün boyunca gözlem altında tutulmaya başlandı.

CORONA TÜRKİYE’YE SIÇRADI

* Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. Bugüne dek Türkiye’nin kara komşuları İran, Irak, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Azerbaycan’da corona vakası tespit edilmişti.

* Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart’ta Avrupa üzerinden Türkiye’ye gelen bir hastada corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

CORONA ZİRVESİ YAPILDI

* İlk vakanın tespitinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart’ta corona virüsü zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, ccoronayla mücadele kapsamında alınan tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Bu önlemler ise şöyle:

OKULLAR 2 HAFTA TATİL EDİLDİ

– 16 Mart itibarıyla ilk ve ortaokullar ile liseler iki hafta tatil edildi. Öğrenciler 23 Mart’tan itibaren bir hafta evden internet ve televizyon üzerinden eğitimlerine devam edecek.

– Nisan sonuna kadar tüm spor etkinlikleri seyircisiz oynanacak.

MEMURLARA YURT DIŞI YASAĞI

– Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tüm yurt dışı programları askıya alındı.

– Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

– Üniversitelerdeki akademi ve idari personele tatil olmayacak.

DEZENFEKTANLAR YERLEŞTİRİLDİ

– Özel kreşler ve gündüz bakımevleri 16 Mart’tan itibaren ikinci bir uyarıya kadar tatil edildi.

– Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı.

– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle halkın toplu olarak bulunduğu alanların sık periyotlarla dezenfekte edilmesi yolunda talimat verdi. İnsanların yoğun olduğu noktalara ve toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar koyulmaya başladı.

CUMA YERİNE ÖĞLE NAMAZI

– Din İşleri Yüksek Kurulu, yüksek risk grubundaki Müslümanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini, karantina bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını açıkladı.

– Tüm belediyelerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal edildi.

– Devlet kurumlarında çalışan hamileler, süt izni kullananlar, öğrenciler, engelliler ve 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart itibarıyla 12 gün idari izinli sayılacak.

17 NİSAN’A KADAR UÇUŞLAR İPTAL

– Fransa, Almanya, Norveç, Danimarka, İsveç, İspanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’ya uçuşlar 17 Nisan’a kadar durduruldu.

TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI ARTIYOR

* Türkiye’de ikinci vaka 13 Mart’ta açıklandı. Aynı gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tespit edilen kişi sayısının beşe yükseldiğini duyurdu. Tüm vakaların ilk hastayla aynı çevre içinden çıktığı öğrenildi.



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

İLGİLİ HABER Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısı yükseldi