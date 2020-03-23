Son dakika… Corona virüsü trafiği bitirdi: İstanbul’da rekor düşüş

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir panik yaratan corona virüsünde ölü sayısı artmaya devam ediyor… Aralık ayından beri 192 ülkeden 339 bin 163 kişide tespit edilen corona virüsünde ölüm sayısı da 14.703’e çıkarken bir haftadır özellikle Batı dünyasında büyük bir panik yaşanıyor.

Corona virüsü tedavisi gören 99 bin 14 kişi iyileşirken son haftalarda birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, çok sayıda işletme ve iş yerinin kapanması ve çalışanlarının evden çalışmaya başlaması büyük şehirlerde trafiğin ciddi ölçülerde azalmasına sebep oldu.

Navigasyon şirketi TomTom’un anlık olarak verdiği yol trafik raporunda da corona virüsünün etkisi görülüyor. Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya ve İspanya’nın başkentleri Roma ve Madrid’de trafik adeta durma noktasına geldi. 16.018 kişinin enfekte olduğu ve 674 kişinin öldüğü Fransa’nın başkentinde trafik çok yüksek oranda durdu. Normal günlerde trafik sıkışıklık oranı yüzde 80’lerde olan Paris’te geçen haftaki trafik sıkışıklık oranı yüzde pazartesi günü haricinde yüzde 20’nin üzerine çıkmadı.

ROMA’DA YÜZDE 15 SEVİYELERİNE DÜŞTÜ

Corona virüsünün sadece Avrupa’da değil küresel ölçekte de en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’nın başkenti de adeta hayalet şehre döndü… Cumartesi ve pazar günleri haricinde trafik sıkışıklık oranının yüzde 70’leri geçtiği İtalya’nın başkenti Roma’da da geçen hafta içerisinde trafik oranı yüzde 10-15 arasında seyretti.

Corona virüsüne bağlı 1772 ölümün gerçekleştiği İspanya’da da benzer görüntüler var… Sokağa çıkma yasağının da uygulandığı İspanya’nın başkenti Madrid’deki trafik sıkışıklık oranı gözle görülür bir şekilde düştü. Corona virüsü salgını öncesinde yüzde 40’larda seyreden trafik sıkışıklık oranı, salgın ile birlikte düştü. Geçen hafta içerisinde Madrid’de trafik oranı yüzde 10’u geçmedi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmediği ve Boris Johson hükümetinin gerekli önlemleri almadığı için eleştirildiği İngiltere’nin başkentinde ise trafik konusunda çok ciddi bir gerilime olmaması dikkat çekti. Londra’da normalde yüzde 60’ları geçen trafik sıkışıklık oranı yüzde 40’lara indi.



İSTANBUL’DA YÜZDE 79’LUK DÜŞÜŞ

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip olan ve sık sık bu tür araştırma ve listelerde üst sıralarda yer alan İstanbul’daki dramatik trafik düşüşü de dikkat çekici… En yoğun gün ve saatlerde trafik sıkışıklık oranının yüzde 110’lara çıktığı İstanbul’da yollar geçen hafta adeta boşaldı. Corona virüsüne bağlı ilk ölümün gerçekleştiği 17 Mart’tan itibaren İstanbul trafiği ciddi ölçüde rahatladı. 17 Mart’ta trafik oranı yüzde 19 düştü.

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Perşembe günü en yoğun saatlerden olan 18:00 sularında, normalde yüzde 117 olan trafik yoğunluğu yüzde 42’ye düştü. Verilere göre İstanbul’da geçen hafta içerisinde yüzde 75’lik düşüşle dikkat çekti.

İstanbul trafiğinin en sıkışık olduğu gün olan cuma akşam iş çıkışı saatlerinde de trafiğin ciddi ölçüde azalması dikkat çekti… Normalde yüzde 123 seviyelerinde olan trafik sıkışıklık oranı, geçen hafta cuma günü 18:00 sularında yüzde 44’e düştü. Böylelikle verilere göre geçen hafta içerisinde yüzde 79’luk düşüş ile corona virüsünün İstanbul trafiğine en belirgin etkisi cuma günü akşam saatlerinde oldu.

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