Son dakika… Corona virüsünde dikkat çekici örnek: Almanya’nın müthiş başarısı

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel ölçekte 245 binden fazla insana bulaşan ve 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, Almanya’yı adeta teğet geçti…

Çin’den sonra vaka sayısının en çok olduğu ülkelerin başında gelen İtalya’da 41 bin vakaya karşılık 3 bin 400 kişi yaşamını yitirirken, Almanya’da 15 bin vaka görülürken sadece 44 kişinin yaşamını kaybetmesi bir mucize olarak dikkat çekti.

Almanya’daki Salgın Hastalık Kontrol Ajansı Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği resmi rakamlara göre Almanya’da ölüm sayısı küresel anlamda diğer ülkelerin bir hayli gerisinde. Son veriler ışığında Almanya’da corona virüsüne bağlı ölüm sayısı yüzde 0.29 seviyelerinde. İtalya’da bu oran yüzde 8.2.

Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli olan Richard Pebody, “Bunun sebebini bulmamız çok zor. Farklı kombinasyonların birleşimi olduğu için net bir cevabımız yok” dedi.



YATAK KAPASİTESİ ÖNEMLİ

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, yoğun bakım yatağı sayısının corona virüsü ile mücadelede kritik önemi olduğunu uzmanlara dayandırarak aktardı. Almanya’da şu an oksijen desteği olan yoğun bakım sayısının 25 bin olduğu bilinirken, Almanya’nın Avrupa’daki komşularına oranla bu soruna daha hazır olduğu görülüyor.

Fransa’da yaklaşık 7 bin yoğun bakım yatağı bulunurken, İtalya’da bu oran 5 bin seviyelerinde. İngiltere’de de yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi var.

GÜNDE 12 BİN KİŞİ

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’ne bağlı Viroloji Enstitüsü Direktörü Christian Drosten, “Erken tanı da önemli bir faktör olabilir. Biz ülkede bu hastalığı çok erken tespit ettik. Dolayısıyla tanı ve belirlemede öndeyiz” dedi.



Almanya’da bağımsız laboratuvarların bir ağı olduğunu belirtilirken, laboratuvar ortamında corona virüsüyle mücadelede çalışmaların vaka sayısının düşük olduğu ocak ayında başladığı açıklandı. Ülkede çok sayıda laboratuvar olması ayrıca ülke çapında testlerin yapılmasını da hızlandırdı. Şu anki verilere göre Almanya’da günde 12 bin kişi corona virüsü için test olabiliyor.

Öte yandan Almanya’da corona virüsü tespit edilenlerin oranında da gençlerin yoğun olması dikkat çekti… Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, “Almanya’da şu ana kadar corona virüsü tespit edilenlerin yüzde 70’nden fazlası 20 ile 50 yaş aralığında. İlk hastalar İtalya ya da Avusturya’daki kayak tatilinden dönenler oldu” dedi.

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