Son dakika… Corona virüsünde son durum: Almanya’dan umut verici açıklama

Dünya çapında 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne en iyi müdahale eden ülkelerden biri olan Almanya’dan kritik açıklamalar geldi… Komşularına oranla vaka sayısının yüksek olmasına rağmen ölüm oranının düşük olduğu Almanya’da Robert Koch Enstitüsü artış hızının durduğunu açıkladı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, henüz toplumsal önlemlerin alınmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen, iyimser haberler olduğunu duyurdu. Wieler, “Önlemler etkisini göstermeye başladı. Henüz bir hafta oldu ama olumlu etkilerini görüyoruz” dedi.

BİR HAFTALIK ÖNLEM BİLE YETTİ

Okulların kapatılması, bir arada bulunma yasağı, 1.5 metre mesafe, temizlik kurallarına uyum, iki kişiden fazla kişilerin bir araya gelmemesi gibi kuralların corona virüsünün yayılımını durdurduğu belirtiliyor. Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti, “İki hafta içerisinde gündelik, normal hayata geçeceğimizin müjdesini verebiliriz. Ama önlemler yine bir süre daha devam etmeli” açıklamasını yaptı.

Şu ana kadar 29.000 kişide Corona virüsü tespit edilen Almanya’da ölü sayısı 118 oldu. 2809 vaka da ise kesin iyileşme sağlandı.

PEKİ ALMANYA NASIL BAŞARDI?

İtalya ve İspanya, binlerce ölüm ile zor günler yaşarken, Almanya’nın başarısının sırrı, hastanelerin özerkliğinde ve üniversitelerle, bir çoğunun devlete ait ama bağımsız olmasında yatıyor. Yeterli sağlık personeli ve yeterli oksijen maskesine sahip olmak da kritik öneme sahip.

Kamuya açık alanlarda topluca bir arada bulunmalara izin vermeyen Almanya’da insanların topluca bulunacağı yerlerin kısa sürede kapatılması, ülke dışındaki tüm doktorların acilen getirilmesi, haftada 200.000 bin test olanağı, her hastanede ihtiyaçtan fazla dezenfekte malzemesine sahip olması ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının düşük olmasının esas sebepleri arasında gösteriliyor. Ayrıca ülkenin her köşesine dağılmış yoğun bakım üniteleri, halkın kurallara uyması, hijyen kurallarına harfiyen itaat, yaşlıları korumak için özel itina gösterilmesi, corona virüsünün kısa sürede yatay seyre geçmesini sağladı.



KURALLARA UYMAMA CEZALARI

Almanya’dan bir yandan iyi haberler gelirken, diğer yandan da corona virüsü için belirlenen kurallara uymamanın cezaları açıklandı. Buna göre;

– Hastanelerdeki ziyaret yasağını, yaşlılar yurtlarına ziyaret yasaklarını ihlal edenlere 200 Euro para cezası.

– Yasağa rağmen bar, disko ya da fittnes stüdyosunu açanlara 5000 Euro ceza.

– Restoran veya lokantasını, yasak döneminde açanlara 4000 Euro para cezası.

– Cenaze defin işlemlerinde hijyen kurallarına uymayanlara ya da 1.5 metreden fazla yaklaşmama kuralını ihlal edenlere 200 Euro para cezası…

– Aynı aileden olmadığı halde, iki kişiden fazla bir araya gelen kişilere 200 Euro

– Piknik yapanlara, ızgara yakanlara 200 Euro ceza.

– Frankfurt’ta, alışverişte her şeyi satın almak isteyenlere göz yuman ya da halka satış sırasında, bir evin normal ihtiyaçlarından fazla alışverişe izin veren süpermarketlere 25.000 Euro’ya kadar ceza kesilebilecek. Böylece fazla alışveriş kasada iptal edilecek. Hanau, Kreis Biedenkopf şehirleri alışverişte, alışveriş arabası şartı getirdi.

– Frankfurt’ta önlemler sertleşti. Marketlerde 20 metrekarede bir kişi bulunacak. Kasa kuyruklarında 1.5 metre mesafe kuralını çiğneyenler yine 200 Euro ceza ödeyecek.