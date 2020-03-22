Son dakika… Corona virüsünde son durum: Ölü sayısı 13 bini geçti ve maalesef…

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan çok kısa bir süre sonra küresel panik yaratan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği corona virüsü can almaya devam ediyor… Corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 13.069 olurken corona virüsü tespit edilen hasta sayısı da 308.547’ye çıktı.

Dünyada büyük bir korku yaratan corona virüsü can almaya devam ediyor… Dünya çapında corona virüsü vakaları hızla artarken, ölüm sayısı da 13 bini geçti.

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Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da dün corona virüsüne bağlı ölüm sayısı yüzde 19 artarken 4.825 oldu. Ülkede corona virüsü vaka sayısı da 53.578’e çıktı. Yaşananların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin dün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

RUS ORDUSU İTALYA’YA GİDİYOR

Kremlin’in yaptığı açıklamada Putin’in Conte’ye destek sağlamak için söz verdiği belirtildi. Bugün İtalya’ya gönderilmesi planlanan Rus ordusunun dezenfekte araçları ve ekipleriyle İtalya’daki çalışmalara katılacağı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri uçakların 8 mobil tıbbi aracın ve özel dezenfekte araçlarının bölgeye gönderileceğini duyurdu. Rusya’da şu ana kadar toplam 306 corona virüsü vakası görülürken bunların büyük çoğunluğu başkent Moskova’da yaşandı. Ülkede şu ana kadar corona virüsüne bağlı bir ölüm gerçekleşti.

Corona virüsü salgını İngiltere, Fransa ve Tayland’da hızla yükselirken, İngiltere’de barlar ve New York’ta da hayati önem taşımayan işletmeler kapatıldı. Fransa’da ölüm sayısı 562’ye çıktı. Tayland’da ise bir günde 188 corona virüsü vakası tespit edildi. Bu rakam ülke içerisinde bugüne kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçerken, ülkede toplamda 599 kişide corona virüsü vakası görüldü.

Hindistan’da da corona virüsü vaka sayısı 341’e çıktı. Güney Kore’de de 98 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 8.897’e çıktı. Güney Kore’de corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 2 kişi artarak 104’e ulaştı. Hint yetkililer, Mumbay’da her gün 8 milyon kişinin kullandığı trenlerin kullanılmaması çağrısında bulundu.



ÇİN’DEN İYİ HABER GELDİ

Salgının başladığı Hubei eyaletinde, üst üste dördüncü günde de hiçbir yeni vakaya rastlanmadı.

Öte yandan Çin’de yeni bir önlem alındı… Başkent Pekin’e gelen bütün uluslararası uçakların, öncesinde başka bir şehirdeki havalimanına inmesine karar verildi. Bundan böyle başkente gelecek ya da aktarma yapacak uçaklar öncesinde belirlenen 12 şehre inecek ve yolculara corona virüsü testi yapılacak.

Uçakların Pekin’e varmadan önce gideceği diğer şehirler arasında Şangay, Tianjin, Nanjing, Dalian gibi yerler bulunuyor.

Singapur, kısa süreli turistlerin ülkeye giriş yapmasını engellerek, Avustralya, 38.2 milyon dolarlık yardım paketi hazırladı.

ABD’de de gündem corona virüsü… ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in corona virüsüne yakalandığına dair iddialar, yapılan bir açıklama ile yalanlandı. Yapılan açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Covid-19 testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da corona virüsü ile ilgili şaşırtıcı bir adım attı… ABD Başkanı Donald Trump, bir aşk/nefret ilişkisine sahip olduğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a bir mektup yazdı. Trump, Kuzey Kore liderine corona virüsü salgınıyla mücadele için yardım teklifinde bulundu. Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA’nın Kim Jong-un’un kardeşi Kim Yo-Jong’a dayandırdığı haberde, iki ülke arasındaki ilişkilerin de kuvvetlendirilmesinin istendiği belirtildi.

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ENDONEZYA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Corona virüsü vaka sayısının 450, ölüm sayısının da 38’e çıktığı Endonezya’da dini ayinler de dahil olmak üzere bütün kamusal etkinlik ve kalabalıkların katılacağı toplumsal olaylar iptal edildi. Polis, kalabalık etkinliklere ve temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara müdahale edileceğini duyurdu.

Orta Amerika ülkesi El Salvador’da da corona virüsü önlemleri alınmaya başlandı… El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, corona virüsü sebebiyle ülkede 30 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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