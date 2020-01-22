Son dakika… Corona virüsünde yeni gelişme! Wuhan’da uçak ve tren seferleri durdu

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir hafta içinde okyanusu da aşarak ABD’ye ulaşan Corona virüsü 17 kişinin ölümüne neden oldu. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ölümlerin artması üzerine Wuhan şehrinden dışarıya uçak ve tren seferleri durduruldu.

İLK ÖLÜM OLAYI 9 OCAK’TA

Çin’in Wuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir Corona virüsünün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak’ta yaşanmıştı. Bugüne kadar 17 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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TRUMP: VİRÜSE KARŞI PLANIMIZ HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e seyehati sonrası ülkenin kuzey batısındaki Seattle’da bir kişinin virüse yakalandığını belirterek, virüsün ülkeye yayılmaması için hazırda bir planlarının olduğunu açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN ‘CORONA’ ÖNLEMİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan ‘Corona’ virüsü ile ilgili olarak, “Tedirgin olunmaması, bu anlamda tedbirlerin alındığını, şu an Türkiye için herhangi bir riskin olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

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