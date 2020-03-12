Son dakika… Corona virüsünden ilk kez iyi haber geldi

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre sonra salgın bir hastalık halini alan corona virüsü (Co-vid19) ile ilgili Çin’den yeni bir açıklama geldi. Çin hükümetinin resmi yayın organlarından biri olan Global Times, Hubei eyaletinde üretime devam edilme kararı aldığını okurlarına aktardı.

Haberde ayrıca Çin’deki dört bölgedeki seyahat yasaklarının da gevşetildiği belirtildi.

Öte yandan merkezi ABD’de bulunan Kuzey Amerika Radyoloji Topluluğu tarafından paylaşılan röntgen görüntüleri corona virüsünün ciğerlere nasıl etki ettiğini gözler önüne serdi. Uluslararası basın kuruluşlarına yansıyan görüntülerde Whan’daki deniz ürünleri pazarında çalışan 44 yaşındaki bir corona virüsü hastasının ciğerlerindeki doluluk oranı görülüyor.

Yapılan açıklamada röntgeni çekilen 44 yaşındaki hastanın 25 Aralık 2019’da hastaneye öksürük ve yüksek ateş dolayısıyla gittiği ve tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer doktorların müdahalesine rağmen hastanın bir hafta sonra öldüğünü aktardı.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail’deki haberde Wuhan’a gittikten sonra hastalanan 54 yaşındaki bir kadının da ciğer röntgenleri paylaşıldı. Hastanın yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtilirken, hastaya oksijen ve antibiyotik verildiği belirtildi. Japonya’ya döndükten sonra hastanın ilaç tedavisiyle birlikte iyileştiği açıklandı. Haberde, bu tür değişikliklerin SARS ve MERS hastalardakilerine benzediği belirtildi.

YUNANİSTAN’DA İLK ÖLÜM

Yunanistan Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüsüne bağlı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 66 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaşamını yitiren hastanın Şubat ayının sonunda Mısır ve İsrail’e gittiği belirtildi.

Tayland Sağlık Bakanlığı, 11 yeni corona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer toplam vaka sayısının 70’e çıktığını duyurdu.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Reuters haber ajansı resmi devlet kurumları ve resmi açıklamalardan derlediği haber ile salgın hastalığın son durumunu gözler önüne serdi… Çin’in dışında 122 ülkede corona virüsü vakası görülürken, Küba, Honduras ve Fildişi Sahilleri’nde ilk vakalar görüldü.

Bulgaristan, İrlanda, İsveç ve Endonezya’da da Yunanistan ile birlikte ilk ölümlü vaka yaşandı. Dünya çapında 126.000 kişide corona virüsü tespit edilirken resmi rakamlara göre 4.625 kişi yaşamını yitirdi.

WASHINGTON’DA TOPLANTILAR İPTAL

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ortak düşmanımız” dediği corona virüsü, başkent Washington’da da paniğe sebep oldu. Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser, eyalette 6 yeni Corona virüsü vakasının görüldüğünü bildirerek, olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Washington Post’ta yer alan habere göre Bowser, bu ayın sonuna kadar kalabalık toplantıların iptal edildiğini açıkladı. Washington’daki OHAL ilanı, Muriel Bowser’a tıbbi gerekçelerle karantina ya da federal afet bütçesinden kaynak talep etme imkanı veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla kullandığı Twitter üzerinden corona virüsü ile ilgili çarpıcı tespit ve açıklamalarda bulundu.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

* Medya bu durumu bir birlik ve güç zamanı olarak görmelidir.

* Ortak bir düşmanımız var, aslında dünyanın bir düşmanı, Corona virüsü.

* Mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde yenmeliyiz.

* Benim için ABD’nin yaşam ve güvenliğinden daha önemli bir şey yok!

ABD Başkanı Trump, bu mesajından kısa bir süre sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Covid-19 isimli salgın hastalık ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Birleşik Krallık haricinde Avrupa Birliği ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdi.

Trump, “En üst düzeyde sağlık tedbirleri aldık. Virüsün yayıldığı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdik. Avrupa Birliği aynı tedbirleri almakta yetersiz kalmıştır ve Çin’e ulaşımı engellememiştir” dedi.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETTİ

Dün gece Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus Corona virüs için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıkladı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bu dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuştu.

PANDEMİ NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.