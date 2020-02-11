Son dakika… Corona’da rakam tırmanıyor: Ölü sayısı 1000’i geçti

Corona virüsü korkusu devam ediyor… Aralık ayının başında çıkan fakat iddialara göre Çin hükümetinin örtbas etmeye çalıştığı corona virüsü salgınında ölü sayısı katlanarak artıyor.



Salgının önüne geçemeyen ve politikasını değiştiren Çin hükümeti bir süre önce aldığı kararla her sabah önceki günün raporunu vermeye başlamıştı.

Bugün yapılan açıklamada corona virüsünden dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısının 1013’e çıktığı açıklandı. Sadece dün 103 kişinin yaşamını kaybettiği belirtildi. Uzmanlar seyahat eden kişilerin bu hastalığı dünyanın 400 şehrine yaymış olabileceğinden endişe ediyor.

GÖREVLERİNDEN ALINDILAR

Öte yandan Financial Times, Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde görevli üst düzey sağlık görevlilerinin görevden alındığını açıkladı. Komünist Parti’nin bölgedeki Sağlık Komisyoneri Zhang Jin ve Sağlık Komisyonu Direktörü Liu Yingzi’nin görevden alındığı açıklandı.

Salı günü yapılan açıklamada bu pozisyonlara Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra bu görevi bırakan Wang Hesheng getirildi. Çin yönetiminin bu hamleyle salgına karşı daha net ve tatmin verici sonuçlar almayı umduğu belirtildi.



Şu ana kadar aralarında Fransa, Almanya, ABD, Hindistan, İtalya gibi ülkelerin de olduğu yaklaşık 24 ülkede corona virüsü tespit edilmişti.

Şu ana kadar Çin dışında Hong Kong ve Filipinler’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü de aradan geçen yaklaşık 2 ay sonunda bölgeye bir uzman ekip gönderme kararı aldı. Bölgeye gönderilecek yetkililer, salgın ile ilgili tespitlerde bulunacak ve incelemeler yapacak.

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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

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Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.