Son dakika… Coronavirüsü Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama

Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde olan 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* İki vaka belli sınırlar içinde. Tedirgin olmamalıyız, sağduyulu olmalıyız.

* Yeni vaka çemberin içinde yer almaktadır. Olası temasların tespiti mümkün değildir.

* Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilecek. İlaçlarını raporla alan hastalarımız, süre dolduğunda ilacını doğrudan alabilecek.

*Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılacak. Bu karar hakkında genelge de yayımlanacak.

* Bilimsel, açık ya da kapalı toplantıları erteliyoruz.

* Alo 184’ü Corona Danışma Hattı’na çevirdik.

* 16 Mart’tan itibaren okulların tatil edildiğini biliyorsunuz. 23 Mart itibariyle uzaktan eğitim yöntemi kullanılacak. Üniversitelerimiz 3 hafta tatil olacak. Spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını biliyorsunuz.

* Dün bir genelgeyle kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkışlarını yasakladık. Yurt dışından dönenlere 14 gün kuralı uygulandığını biliyorsunuz. Sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük bir rapor alınabilir. Bugün yayınlanan yeni karara göre, yurt dışından gelenlerin 14 gün izinli sayılmaları gerektiğine ilişkin bir karar çıkmış oldu.

Baştan beri yurt dışı gidiş gelişleri konusunda ısrarlı uyarılarımız oldu. Yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını söylüyoruz. Yurt dışında olanların ise dönmelerinde ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini koruma altına almalarını öneriyoruz. Evlerini, yaşadığı yerleri koruma altına almalıdırlar.

* Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı koyduk. İran, İtalya, Irak, Güney Kore ve Çin şeklindeydi. Şimdi 9 tane daha ülkeye yasak koyduk. Dünkü toplantıda karar aldık. Hangi ülkelerin olması gerektiği bugün şekillendiği bir yasağı özellikle buradan söylemek istiyorum. Dünyadaki ve Avrupa’daki seyri görerek dinamik bir yapıyla alabileceğimiz kararları zaten gündeme taşımış oluruz.

* Ayrıca dünya bizim aldığımız ve tamamını saymadığımız tedbirleri alıyor.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamalarından satırbaşları:

* Başından itibaren Sağlık Bakanlığının ve Bilim kurulunun çalışmaları takdire şayan olmuştur. Sağlık Bakanımızın süreçle ilgili şeffaf çalışmaları sürece olumlu katkılar yapmıştır.

* Yaklaşık 7 saat süren kurul çalışmasında, Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlara ilişkin önerileri uygulayacağız. Özellikle dün yapılan toplantıda ne tür önlemler, tedbirler alınacağı masaya yatırılmıştır.

* Olayın başından itibaren tüm tedbirler alınmıştır. Eylem planı da gün gün güncellenerek uygulanmaya devam edecektir.

* Özellikle ceza infaz kurumlarında her türlü tedbirler alınmış bulunmaktadır. Özellikle bugün itibariyle ceza infaz kurumlarına girmeden önce bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri sonucunda alınması kararlaştırılmıştır.

* Solunum yoluyla ilgili hastalığı bulunanların ayrı bir alana, sınırlı bir alana alınması uygun görülmüştür. Ceza infaz kurumlarından ayrılım yeniden dönenler içinde aynı prosedür uygulanacaktır.

* Burada bilimsel açıdan her türlü tedbiri uygulamak bizim için önemlidir. Açık cezaevinde kalanların izin hakları ertelenmiştir. Yani şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konudur. Kurulun aldığı kararlar vatandaşların sağlığı açısından önemlidir.