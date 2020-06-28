Son dakika… Covid-19 ilk kez böyle görüldü: Hücrelere böyle bulaşıyormuş

California Üniversitesi’nde görevli bilim insanları corona virüsü salgınına sebep olan virüslerin nasıl davrandığına dair kritik bir araştırmaya imza attı… Bilim insanları, tahmin edilenden daha “sinsi” olan virüsün sağlıklı hücrelere ulaşmak için nasıl ilerlediğini keşfettiklerini duyurdu.

Üniversite bünyesinde çalışan bilim insanları mikroskobik görüntüleri kamuoyu ile paylaşarak, virüsün bulaştığı sağlıklı hücreyi dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Fotoğraflarda virüsün bulaştığı hücrelerden dokungaçlar (filopodia) çıktığı görülüyor. Uzmanlar, enfekte hücrenin bu dokungaçlar aracılığıyla yeni ve sağlıklı hücrelere ulaşamaya çalıştığını açıkladı.

Bu dokungaçlar aracılığıyla diğer hücrelere de virüs bulaştırıldığını açıklayan yetkililer, “Daha önce Covid-19’un sağlıklı bir hücreye tutunarak onu taklit ettiğini düşünüyorduk. Fakat bu keşif ile Covid-19’un aslında bir B Planı olduğu ortaya çıktı. Farklı şekillerde virüsü bulaştırabiliyor” dedi.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Araştırmayı yürüten Profesör Nevan Krogan, “Bu virüs o kadar sinsi ki hücreyi öldürmeden önce diğer hücreleri de enfekte edecek diğer mekanizmaları kullanıyor. HIV ve çiçek hastalığına sebep olan diğer hücreler de bu yöntemi kullanarak hastalığı yayıyor” dedi.

Bilim insanları Cell isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmanın, yeni tedavi yöntemleri bulmak için çok büyük bir önemi olduğunu da dile getirdi. Uzmanlar, “Bu filopodiaların büyümesini engelleyen 7 kanser ilacı var” dedi.