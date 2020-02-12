Son dakika… Crypto AG skandalı patladı! Türkiye de aralarında… Gizli yazışmalar on yıllarca takip edilmiş

Amerikan Washington Post gazetesi ve Alman yayın kuruluşu ZDF‘nin yürüttüğü ortak araştırma, birçok ülkeye satılan şifreleme cihazlarının üreticisi ‘Crypto AG’ adlı İsviçre şirketinin 1951’de satın alındığını ortaya koydu.

Habere göre; bu şirket ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Batı Almanya istihbarat servisi (BND) casuslarına Türkiye de dahil olmak üzere 120’den fazla ülkenin gizli yazışmalarına erişim imkânı sağladı.

Amerikalı ve Alman istihbarat kurumları, on yıllar boyunca ‘Crypto AG‘nin sattığı şifreleme cihazları tarafından üretilen gizli mesajlaşmaları deşifre etti.

CIA’in İran’da 1979’da yaşanan rehine krizi, Arjantin ve İngiltere arasında 1982 yılında patlak veren Falklands Savaşı ile Güney Amerikalı liderlere yönelik suikastlara ilişkin iletişimi dinlediği öne sürülüyor.

2008 YILINDA SONA ERDİ

CIA ve BND, Crypto AG’nin 1970’li yıllar ile 2018 arasındaki hemen hemen tüm operasyonlarını kontrol etti. Şirketin 2008 yılında satıldığı ve istihbarat servisleriyle çalışmalarını sonlandırdığı öğrenildi.

Crypto şirketinin ürünleri halen dünyanın dört bir yanında farklı ülkeler tarafından kullanılıyor. Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmelerinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor.

MÜŞTERİLERİ O GERÇEĞİ BİLMİYORDU Crypto AG şirketi, II. Dünya Savaşı sırasında şifreleme makineleri üretmek üzere ilk anlaşmasını ABD ordusuyla yaptı. Bu anlaşmadan elde edilen gelirle şirket, on yıllar boynuca şifreleme cihazları alanında hâkim üretici oldu. İsviçre merkezli şirketli, 120’den fazla ülkeye teknolojik cihazlar satarak milyonlarca dolar kazandı. Crypto AG’nin müşteleri arasında Türkiye, İran, Hindistan, Pakistan hatta Vatikan bile yer alıyor. Ancak müşterilerinin hiçbiri şirketin CIA tarafından satın alındığını ve kullanıldığını bilmiyordu.

CİHAZLAR HÂLEN KULLANILIYOR

Bir Alman istihbarat uzmanına göre; ilk olarak ‘Thesaurus’, sonrasında ‘Rubicon’ kod adıyla bilinen projeden milyonlarca dolar kazanıldı. Alman dış istihbarat servisi BND, elde edilen geliri saha operasyonlarını finanse etmek için, CIA ise Cryto şirketini tekel kılmak üzere rakip şirketleri satın alarak kullandı.

ABD ve Almanya’nın dost olarak gördüğü hükümetlere şirket üzerinden güvenli modeller sattığı, dünyanın geri kalanına ise hileli sistemler sattığı ifade ediliyor.

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