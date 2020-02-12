Son dakika… Crypto AG skandalında Türkiye detayı: NATO partneri olmasına rağmen…

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, ABD ve Batı Almanya’nın Crypto AG isimli şirket üzerinden uzun yıllar boyunca aralarında Türkiye’nin de olduğu 120’den fazla ülkenin gizli yazışmalarını takip ettiğini yazdı.

Skandalın patlamasıyla birlikte uluslararası kamuoyu bu olayı manşetlerine taşıdı. Fakat Washington Post’un 1950’lerden başlayıp günümüze kadar getirdiği kapsamlı haberinde Türkiye ile ilgili detaylar ilgi çekiciydi.

HER ŞEY BAKÜ’DE BAŞLADI

1892’de Bakü’nün küçük bir köyünde dünyaya gelen Boris Hagelin’in İsveç’te kurduğu Crypto isimli şirket şifre kırma ve yazışmaları okuyabilme konusunda uzmanlaştı. Bu şirket 1960’1950’lerde CIA ile çalışmaya başladı. Fakat 1960’ların sonunda Hagelin’in 80 yaşına merdiven dayaması ve şirketin geleceğinin belirsiz olması CIA’yi endişelendirdi.

Washington Post’un haberinde, “CIA, Hagelin’in şirketi aniden satması ya da ölmesinden dolayı endişeliydi. Hagelin daha önce oğlu Bo’nun şirketi yönetmesini istemişti fakat ABD istihbarat birimleri bunun operasyonlara zarar vereceğini düşünüyordu. Zira Bo 1970 yılında yaşamını yitirdi. ABD, Crypto’yu satın almak üzere yıllardır görüştü fakat CIA ve NSA’nın birbirleriyle rekabet etmesi ABD’nin çabasını boşa düşürdü” ifadesi kullanıldı.

ELDE EDİLEN KÂRI PAYLAŞTILAR

ABD istihbaratının iki önemli unsuru CIA ve NSA’nın başarıszlığı sırasında Fransa, Batı Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin de Crypto ile ilgilendiğini aktaran Washington Post, en sonunda ABD ve Batı Almanya’nın partnerliği ile birlikte Crypto’nun yarı yarıya satın alındığını yazdı.

Gazete, “Batı Almanya ve ABD yaklaşık 5.75 milyon dolara satın aldı. Her yıl CIA ve Batı Almanya istihbarat servisi BND, Crypto’dan elde ettikleri kârı paylaştı. Alman tarih uzmanlarına göre BND, CIA’in parasını bir yeraltı otoparkında teslim ediyordu. Crypto’nun yönetim kurulunda sadece Sture Nyberg isimli yönetici CIA’in şirkete müdahil olduğunu biliyordu. Her iki istihbarat biriminin görevlileri belirli aralıklarla toplantı yapıyordu. CIA, Münih’teki Almanya elçiliğinin yanındaki bir binayı kullanıyordu” detaylarını okurla paylaştı.

Fakat gazete, Batı Almanya ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların da bu dönemde ortaya çıktığını yazdı. Washington Post, “Bu ortaklıkta anlaşmazlıklar ve gerilimler sıkıntı yaratmaya başlamıştı. CIA yetkilileri, BND’nin bu operasyonu para kazanmak için kullandığını söylerken, Amerikalılar, ‘Almanlara sık sık bu operasyonun para kazanacak bir girişim olmadığını, istihbarat operasyonu olduğunu hatırlatıyordu. Almanlar ise ABD’nin yakın müttefiklerini izlemekteki isteksizliğinden rahatsız olmuştu. Bunlar arasında NATO üyeleri İspanya, Yunanistan, Türkiye ve İtalya da vardı” yazarak ortaklık arasında bir çatlak meydana geldiğini vurguladı.

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BİR TÜRK VATANDAŞININ ÖLDÜĞÜ SALDIRI AZ KALSIN…

Yazışmalarda dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Crypto operasyonunu tehlikeye attığı da belirtildi.1986 yılında Libya’nın Batı Almanya’daki bir gece kulübüne bombalı saldırı düzenlemesi sonrasında Reagan çok kısa bir süre sonra Libya’nın sorumlu olduğunu söylemişti. Bir Türk ve iki ABD askerinin yaşamını yitirdiği saldırıdan çok kısa bir süre sonra Libya’yı hedef gösteren Reagan elindeki kanıtların, “Direkt, doğru ve reddedilemez” olduğunu söylemişti.

Reagan o dönemde Libya’nın Doğu Berlin’deki diplomatik temsilciliğinde bu konu ile ilgili yazışmaların olduğunu gündeme getirirken, “Saldırıdan bir gün sonra buradan Trablus’a görevin başarıyla tamamlandığına dair rapor gönderildi” demişti.

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