HaberlerGündem Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü Yazan: Alaturka Online - 9 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İHA İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor