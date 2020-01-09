Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’le görüştü

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Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İkili arasındaki görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İHA

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