Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniyor…

Yazan:
Alaturka Online
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Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Hastalık neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

* Türkiye hastalığın çıktığı günden beri tedbirleri alan bir ülkedir. Ülkemizde tedbirler 20 Ocak’tan itibaren alınmıştır.

* Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin’den başlayarak hastalığın yayıldığı diğer ülkelerde uçuşlar durdurulmuş, kara sınırlarımız kapatılmıştır. Ülkemizde ilk hastamız 10 Mart’ta tespit edilmiştir.

* Bunu izleyen günlerde, okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi birçok faaliyeti hayata geçirdik. İlk can kaybımızı 18 Mart’ta verdik.

* Yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek paketini paylaştık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık.

* Hem hastalıkla mücadele hem de bunun ekonomik kısmındaki süreçlerini peyderpey ilan ettik.

* Önümüzdeki süreçte de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye aldık.

* Bunlardan 709 kişi tamamen taburcu olurken 460 kişiden ileri tetkik yapıldı. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44 kişiyi maalesef kaybettik.

* Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendimize gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalıyız.

* Vefat eden vatandaşlarımızın tamamında Covid-19’un yanı sıra diğer hastalıklar mevcuttu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır.

* Sağlık, güvenlik ve tüm birimlerimiz tam seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

* Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemelerini tedarik çalışmalarını ve hizmet sektörlerinde faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini takdirle izliyoruz.

* Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalıdırlar.

* Hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz.

AYRINTILAR GELİYOR…

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