Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna temaslarının ardından yurda dönerken, beraberindeki gazetecilere kritik açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin İdlib kentinde yedi Mehmetçiğin ve bir sivil vatandaşın şehit olduğu rejim güçlerinin saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, çoğu ölü 76 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

NTV’nin haberine göre; saldırının İdlib mutabakatının açık ihlâli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır” dedi.

Gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapması beklenen görüşmenin takvimine ilişkin bir soruya Erdoğan, “Yarın (bugün) arayabilirim” şeklinde yanıt verdi.

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