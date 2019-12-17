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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AYRINTILAR AZ SONRA…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları özetle şöyle:

* İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

* Birkaç münferit hadise dışında mültecileri ötekileştirecek, dışlayacak, onları düşmanlaştıracak hiçbir üzücü olay yaşanmadı.

* Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik.

* Suriye’de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir. Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye’de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir.

* İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

* Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı. AB’den 450 milyon Euro geldi geliyor diyorlar ancak henüz gelmiş değil.

* Suriye’nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz zaman dünyanın devleri bize sadece gülücük adıyor.

* Petrol kuyularını korumak için harcanan çaba, varil bombalarından kaçan çocuklar için harcanmadı.

* Petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, Suriyeliler için harcayalım diyorum, yanaşmıyorlar.

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Yazar Alaturka Online

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