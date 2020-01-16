Son dakika: Cumhurbaşkanı’ndan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası’nın saat 14:00’daki faiz kararından önce faizlerle ilgili önemli bir ip ucu verdi.

Cumhurbaşkanı 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, “Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak” diye konuştu.

Uzmarların bir kısmı faizin değişmesini beklemezken bir kısmı en fazla 100 baz puan indirim bekliyor.

Merkez Bankası’nın politika faizi şu an yüzde 12, Temmuz ayında bu oran yüzde 24’tü.

AYRINTILAR GELİYOR…